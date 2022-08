Climatisation en boutique et publicité lumineuse : les décrets prêts d'ici au 21 septembre

Ces décrets visaient à réduire la consommation d'énergie durant la période estivale. Ils ne seront en fait publiés que d'ici à "la fin de l'été", soit le 21 septembre, a indiqué le ministère de la Transition énergétique, soit bien plus tard que ce que la ministre Agnès Pannier-Runacher avait initialement annoncé.

Celle-ci avait expliqué dans le JDD le 24 juillet vouloir, dans une optique de réduction de la consommation d'énergie pour préparer l'hiver, interdire les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin et les portes ouvertes des commerces climatisés ou chauffés. Des décrets dans ce sens devaient être publiés "dans les prochains jours". Leur élaboration aura finalement pris plus de temps que prévu, ce que le ministère explique par l'examen des deux textes par le Conseil d'État.