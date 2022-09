Conseil national de la refondation : les associations d'élus locaux n'y participeront pas non plus

Dans un courrier adressé au président de la République le 31 août, le président de l'AMF Davis Lisnard conditionnait la participation de son association à l'obtention de précisions de la part de l’Élysée. Il regrettait notamment que le CNR, qui sera présidé par François Bayrou, soit cantonné à des sujets comme "la refondation aux soins, à la formation, à la transition écologique et à l’autonomie", et non aux "enjeux de sécurité, de finances, de pouvoir d’achat, de logement", et qu’aucun ordre du jour n’ait été publié. "C’est pourquoi l’AMF souhaite connaître les modalités de fonctionnement du Conseil national de la refondation, les suites réservées à ses travaux, et avoir l’assurance du caractère partagé des analyses de situation comme des solutions à mettre en œuvre", écrit le maire de Cannes.