Coalition gouvernementale : Fabien Roussel hésite, et agace les Insoumis

"Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour que nous participions à un tel gouvernement", a-t-il assuré sur CNews. "J'ai clairement dit au président de la République et je ne cesse de le répéter depuis deux jours que quand des communistes rentrent dans un gouvernement, c'est pour défendre les intérêts du monde du travail, des salariés, des travailleurs, l'industrie, nos services publics", a-t-il ajouté, en référence à la proposition d'Emmanuel Macron de former un gouvernement de coalition, des Républicains aux communistes, excluant le RN et LFI.

"Nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant de mettre en place l'impôt sur la fortune, en refusant d'augmenter les salaires et les retraites et même participer à un gouvernement qui envisagerait d'allonger l'âge de départ en retraite", a-t-il développé.