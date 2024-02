Agriculture : l'UE veut-elle vraiment imposer huit nouveaux permis pour conduire des tracteurs ?

Tête de liste PCF aux européennes, Léon Deffontaines dénonce un projet de "Bruxelles", qui souhaiterait "créer jusqu'à huit permis tracteur". Il s'agit en réalité d'une proposition visant à instaurer un seul permis pour ces véhicules agricoles, et harmonisant ceux déjà en vigueur chez nos voisins. Encore à l'étude, cette mesure défendue par le PPE, groupe de centre-droit, n'est pas adoptée et n'a pas été proposée par la Commission européenne.

Alors que le Salon de l'Agriculture débute samedi 24 février dans un contexte de tension, le représentant du PCF Léon Deffontaines monte au créneau "pour dénoncer la volonté de Bruxelles de créer jusqu'à huit permis tracteur". La tête de liste des communistes aux prochaines élections européennes exprime sa solidarité avec le monde paysan en critiquant une UE qui "veut maintenant infliger une nouvelle contrainte aux agriculteurs".

Une initiative du PPE, le groupe de centre-droit au Parlement européen

Aujourd'hui en France, les agriculteurs n'ont pas besoin d'un permis spécifique pour conduire des tracteurs. Les engins au gabarit réduit (moins de 2,50 mètres de large) peuvent même être utilisés à partir de 16 ans. Cela pourrait changer à l'avenir, puisqu'une directive relative aux permis de conduire a été présentée par la Commission européenne en mars 2023. Un texte qui sera débattu à Strasbourg dans quelques jours par les eurodéputés et qui provoque donc la colère du PCF.

Attention toutefois : le texte d'origine proposé par la Commission ne prévoit pas l'instauration d'un ou plusieurs permis tracteur. En réalité, c'est le groupe du Parti populaire européen (PPE, centre-droit) du Parlement européen qui souhaite inclure des dispositions spécifiques aux tracteurs. Il a ainsi déposé des amendements en ce sens, et précise à TF1info qu'il s'agit de permettre une "reconnaissance mutuelle des permis de conduire des véhicules agricoles dans l'UE". Concrètement, le PPE ne propose pas huit permis. Il souhaite la création d'une catégorie unique de véhicules "T", qui viendrait englober l'ensemble des tracteurs et ouvrirait la porte à la généralisation d'un permis de conduire spécifique. À l'heure actuelle, il n'existe aucune harmonisation en la matière en Europe : alors que certains pays exigent un permis spécifique pour les tracteurs, ce n'est pas le cas partout, notamment en France. Dans les pays où ce permis tracteur est imposé, les documents varient et peuvent concerner des types de véhicules différents.

L'objectif premier, selon le PPE, serait avant tout "d'améliorer la sécurité routière". Il s'agit, nous dit-on, "de remédier à la mosaïque de législations existantes, de faciliter les activités transfrontalières et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les travailleurs". Enfin, la création d'une unique catégorie T de véhicules "permettrait de rationaliser les processus administratifs et de réduire les coûts".

Des amendements encore loin d'être adoptés

Eurodéputée écologiste, la française Karima Delli est également la présidente de la commission transports et tourisme du Parlement européen. Sur les réseaux sociaux, elle a rebondi sur les messages de Léon Deffontaines en rappelant à son tour que l'idée d'un permis T pour les tracteurs n'était pas partagée unanimement à Bruxelles. "C’est le PPE", qui en est à l'origine, a-t-elle rappelé, une mesure "d’une complexité qui dépasse l’entendement" à ses yeux et "qui privera les fils et filles d’exploitants de plus de 16 ans du droit de conduire". Affichant, elle aussi, une opposition à cette mesure, elle en a profité pour souhaiter avec ironie "un bon Salon de l’agriculture à la droite".

L'instauration de ce nouveau permis est-elle d'ores et déjà actée ? Non. Loin de là. En pratique, les eurodéputés seront invités à en débattre à Strasbourg, où la mesure n'est pas assurée d'être maintenue dans le texte final qui sera voté en plénière. Les représentants des États membres pourraient également s'y opposer, durant des discussions communes qui ont lieu avec la Commission et le Parlement européen. Des réunions que l'on nomme à Bruxelles les "trilogues", et qui rappellent les commissions mixtes paritaires que nous connaissons en France.

Dans le contexte de tension actuel et alors que la crise agricole semble encore loin d'être éteinte, on peut imaginer que l'introduction d'un permis tracteur – potentiellement perçue comme une contrainte supplémentaire par les paysans – puisse être remise en cause.

Si toutefois les propositions du PPE étaient in fine retenues, la France disposerait de deux ans pour les appliquer sur son sol. Le texte étant une directive, des aménagements avec le droit national resteraient possibles, si bien qu'il est possible d'envisager que "les dispositions sur les tracteurs soient édulcorées, de façon à sonner comme une option et non une obligation", glisse à TF1info une source au Parlement européen. Des perspectives encore très hypothétiques et lointaines, puisque nous n'en sommes pour le moment qu'au début du processus législatif.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.