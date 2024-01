Crise agricole : LR veut interdire d'importer des produits qui ne respectent pas les normes

Un député LR a déposé une proposition de loi pour interdire l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes imposées en France aux agriculteurs. Aujourd'hui, il est possible de vendre et consommer en France des denrées produites selon des règles non conformes à celles imposées par l'UE.

Aujourd'hui, il est possible de vendre et consommer, en France, de la viande, des fruits, des légumes ou des céréales produits à l'étranger selon des normes sanitaires et environnementales interdites dans l'Union européenne. Une situation à laquelle veut remédier le député républicain Antoine Vermorel-Marques, qui dépose ce vendredi une proposition de loi pour interdire l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes imposées en France aux agriculteurs. "Au nom de la stricte réciprocité, nous proposons d'interdire d'importer ce qui est interdit de produire en France", a-t-il expliqué dans une interview au Figaro.

"Si l'agriculteur français utilise un pesticide interdit, il encourt 6 mois de prison, 150.000 euros d'amende et 10% de son chiffre d'affaires", a-t-il ajouté. "Nous proposons d'appliquer la même sanction à l'importateur de produits interdits en France. Les produits importés doivent respecter nos lois." Il vise notamment les "tomates du Maghreb, traitées au dichloropropène, substance potentielle cancérigène interdite depuis 15 ans en Europe", "la viande nourrie à la farine animale, aux céréales OGM d'Ukraine", une "concurrence déloyale" qui "représente un manque à gagner de 10 milliards d'euros pour nos agriculteurs".

La loi Egalim critiquée

Aux yeux du député, l'article 44 de la loi Egalim de 2018 sur le partage de la valeur entre acteurs de la chaîne alimentaire française, est "inopérant". "Il inscrit le principe de réciprocité, mais cible les vendeurs et non les importateurs. Comme si le gérant du Franprix pouvait vérifier la qualité sanitaire, sociale et environnementale des tomates qu'il vend. Il faut que la loi responsabilise les gros. Et surtout, il faut fixer des sanctions, ce que ne fait pas la loi Egalim de 2018, que LR n'avait pas votée", explique-t-il au Figaro.

Parmi les revendications des agriculteurs qui manifestent ces derniers jours figure la concurrence déloyale avec les pays qui vendent leurs produits en France et n'ont pas à respecter les mêmes normes qu'eux.