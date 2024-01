Colère des agriculteurs : que sont les lois Egalim, au cœur des tensions ?

Le non-respect des lois Egalim revient souvent parmi les motifs de colère des agriculteurs. Au nombre de trois, depuis 2018, elles sont censées protéger les revenus des agriculteurs, notamment face aux distributeurs.

"Assurer un respect absolu des lois Egalim" : la mesure figure en première place des revendications formulées mercredi par la FNSEA et les Jeunes agriculteurs pour sortir de la crise qui touche la profession. Ces derniers jours, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le Premier ministre Gabriel Attal ont multiplié les déclarations en ce sens pour tenter de rassurer, annonçant notamment des contrôles plus importants et la prise de "sanctions exemplaires pour faire respecter la loi Egalim par les distributeurs comme par les industriels pour protéger le revenu des producteurs". Que prévoient ces lois, au cœur des débats et du mécontentement des agriculteurs ?

L'acronyme est issu des États généraux de l'alimentation, concertation de l'ensemble de la chaîne alimentaire française lancée peu après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Il existe aujourd'hui trois lois Egalim, la première adoptée en 2018, la seconde en 2021 et la troisième en 2023.

La première avait notamment pour objectifs de payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. Pour y arriver, elle permettait aux agriculteurs de peser dans les négociations des prix, fixés en prenant en compte leurs coûts de production ; une renégociation des prix en cas de fortes variations du coût des matières premières et de l’énergie ; et un meilleur encadrement des promotions. Ainsi, Egalim 1 avait contraint les supermarchés à réaliser une marge d'au moins 10% sur les produits alimentaires, pour éviter qu'en resserrant excessivement leurs marges les distributeurs exercent une pression supplémentaire sur les industriels et, par conséquent, sur les producteurs.

Les négociations sur le coût de la matière première agricole illégales

La loi Egalim 2 devait améliorer l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Elle a rendu illégales les négociations sur le coût de la matière première agricole (viande, lait, etc). Si le prix du lait augmente, le supermarché doit avaliser la hausse.

La dernière loi Egalim adoptée, dite aussi loi Descrozaille, a étendu cette mesure aux produits de marque distributeur, propriétés des supermarchés (Reflets de France, Marque Repère...). Plus globalement, elle entendait rééquilibrer les négociations commerciales entre les fournisseurs de l'agroalimentaire et la grande distribution. Elle prolonge notamment deux mesures des précédentes lois Egalim au profit des agriculteurs : l'encadrement des promotions et le seuil de revente à perte à 10% des produits alimentaires.

Des lois contournées ou mal appliquées

Mais ces derniers mois, le contexte inflationniste a rendu les consommateurs plus sensibles aux prix, et les supermarchés sont donc tentés de se fournir au prix le plus bas possible. Certains producteurs et transformateurs s'en alarment, alors que les négociations entre les supermarchés et leurs plus gros fournisseurs de l'agroalimentaire doivent s'achever le 31 janvier. "Certains" distributeurs "renient le principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles et refusent de reconnaître la hausse des coûts de production industriels (énergie et salaires)", a constaté la Coopération agricole.

Des annonces gouvernementales sont attendues ce vendredi. Le Premier ministre Gabriel Attal fera "des propositions concrètes de mesures de simplification" pour les agriculteurs, qui mènent encore jeudi de nombreuses actions de protestation, a indiqué le cabinet du ministère de l'Agriculture ce jeudi.