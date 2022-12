Perpignan : la crèche installée dans l'enceinte de l'hôtel de ville devra être retirée

"C'est une crèche avec Joseph, Marie, les rois mages qui montrent que nous sommes bien dans une crèche catholique, contraire à la loi de 1905" de séparation des Églises et de l'État, avait plaidé mardi Sophie Mazas, avocate et présidente de la LDH de l'Hérault. "Nous sommes véritablement dans la tradition", avait rétorqué l'avocate de la Ville, Delphine Joubes, en soulignant aussi que la crèche avait été érigée dans un "patio" de l'hôtel de ville "dédié à la catalanité" et par lequel "les personnes qui souhaitent venir à la mairie pour des démarches administratives ne passent pas".