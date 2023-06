18-Juin : Missak Manouchian, figure arménienne de la Résistance, va entrer au Panthéon

Chef militaire d'un groupe de résistants étrangers - des Francs-tireurs et partisans – Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI) - en région parisienne, Missak Manouchian fut arrêté en novembre 1943 et fusillé par l'armée allemande, à 37 ans, le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Célébré par Aragon et Léo Ferré, il est aussi entré dans la mémoire collective à travers "l'Affiche rouge", placardée dans tout Paris par la propagande nazie durant son procès mais devenue depuis un symbole de courage et d'engagement.

Dix membres du réseau Manouchian, dont lui-même, y figurent, photo noir et blanc à l'appui, sur fond rouge sang, présentés comme "l'armée du crime" et accusés de dizaines d'attentats. "L'Affiche rouge" est aussi le titre d'un film sorti en 1976 qui immortalise l'histoire du groupe de résistants à l'écran.