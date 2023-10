Comment Eric Dupond-Moretti assurera-t-il ses fonctions pendant son procès ?

"Nous verrons, et vous verrez. Moi, je veux travailler jusqu'à la dernière minute. Je travaillerai encore ensuite, évidemment", s'est agacé Eric Dupond-Moretti ce vendredi matin sur franceinfo à propos de cette situation, inédite pour un ministre en exercice. "Mon but, c'est que le ministère de la Justice puisse continuer à tourner. C'est clair, c'est net, c'est précis", a-t-il ajouté sans donner plus de précisions. Plus haut, à Matignon, on assure que le ministre "est au travail" et qu'"une organisation, qui est en cours de définition, permettra d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, la continuité de l'État".

Mais des professionnels de la justice ne manquent pas de faire remarquer que "cela pose quand même une difficulté démocratique majeure". Par l'intermédiaire de son président Ludovic Friat, l'Union syndicale des magistrats (majoritaire) appelle l'exécutif à trancher pour "résoudre" la question. D'autres magistrats dénoncent une situation institutionnelle "exceptionnelle", "cocasse", "jamais arrivée dans un pays démocratique".