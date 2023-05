Comment fonctionne l'Aide médicale d'État, qui divise le gouvernement ?

L'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins sur le sol français, sauf à Mayotte où elle n'est pas applicable. Pour en bénéficier, ils doivent remplir un dossier et sont soumis à plusieurs conditions. Notamment de résider en France depuis plus de 3 mois et de ne pas avoir de titre de séjour depuis plus de 3 mois, sauf pour les mineurs qui en bénéficient sans délai. Aussi, les ressources des bénéficiaires, calculées sur les 12 derniers mois, ne doivent pas dépasser certains plafonds, différents qu'ils se trouvent en métropole ou dans les territoires d'outre-mer (9.719 euros pour une personne seule en métropole, 10.817 euros dans les Dom, par exemple).

Une fois attribuée, l'aide médicale de l'État est accordée pour un an, le renouvellement doit être demandé chaque année. Elle donne droit à la prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, sans avance de frais. Quelques frais ne sont pas pris en charge, comme les cures thermales ou l'aide médicale à la procréation.