Comment les candidats à la présidentielle ont-ils évolué dans les sondages depuis le début de la guerre en Ukraine ?

À gauche en revanche, l'invasion russe a peu rebattu les cartes du jeu, mais elle a confirmé l'avance de Jean-Luc Mélenchon, qui continue de distancer ses nombreux adversaires mais reste stable dans les sondages. Et ce, malgré les critiques des autres candidats de sa famille politique quant à ses positions sur l'offensive russe, le chef de file des Insoumis se disant toujours "non-aligné". Il récolte 11,5% des intentions de vote d'après l'enquête publiée ce lundi, soit tout autant qu'à la veille de l'invasion russe. Mais il dépasse désormais la candidate de droite Valérie Pécresse.

Quant aux autres prétendants à l'Élysée de gauche, ils n'ont pas décollé dans les sondages et se maintiennent aux mêmes scores. Au 23 février, le chef des écologistes Yannick Jadot rassemblait 5,5% des intentions de vote, une moyenne dont il ne se départit pas depuis le début de l'année. Ce lundi, son résultat est légèrement en deçà, à hauteur de 5%. Le candidat communiste Fabien Roussel poursuit de son côté sa progression : lui qui partait avec 2% d'intentions de vote début janvier, il en cumulait 4,5% avant la guerre, et s'est maintenu à ce résultat dans le sondage de ce lundi. Quant à la candidate du PS Anne Hidalgo, elle plafonne toujours à 2% des intentions de vote, malgré une légère embellie aux alentours de 3% les 3 et 4 mars, retrouvant alors ses scores du mois de janvier.