Comment réguler le métier d’influenceur ? Le gouvernement lance une consultation publique

Ils sont parfois suivis par des millions de personnes… et n’hésitent pas à tromper leurs plus grands fans. Voilà des mois que le gouvernement indique plancher sur une régulation du métier d’influenceur qui explose et qui bénéficie d'une forte popularité auprès d’un jeune public. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Bruno Le Maire annonce ce dimanche 8 janvier solliciter l’avis des Français sur ce vaste sujet.

Face caméra, le ministre de l’Économie explique alors que ces influenceurs, qui "jouent un rôle dans notre vie quotidienne" ont "une responsabilité particulière". Et que certains d’entre eux ne respectent pas la loi, évoquant des "arnaques", des "oublis", des "manquements", voire des "tricheries" devant être encadrés. C’est dans ce cadre que Bercy annonce lancer ce 8 janvier une consultation publique, accessible en ligne jusqu’au 31 janvier. Le but : demander l'opinion des Français pour ensuite créer un "code de bonne conduite" des créateurs de contenus et sanctionner les différents manquements observés.