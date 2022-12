Comment sont désignés les dirigeants de La France insoumise ?

Sur le site interne de LFI, on lit qu'outre cette "coordination des espaces" dirigée par l'élu de Marseille, qui comprend des parlementaires comme Mathilde Panot, Manon Aubry, Bastien Lachaud, Aurélie Trouvé ou Louis Boyard, le mouvement sera également composé d'un conseil qui sera mis en place en janvier et se réunira une fois par mois pour échanger sur les orientations stratégiques et les campagnes du mouvement.