Commission des finances : Eric Woerth refuse de démissionner, l'opposition quitte la salle

"Lorsqu’on est représentant du peuple français, on se doit d’appliquer a minima les lois et le règlement de notre Assemblée", a ajouté la cheffe de file des députés socialistes, Valérie Rabault, lisant l'article 39 du règlement stipulant que "ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition". "Vous avez fait un choix politique qui vous appartient, vous devez en tirer les conséquences", a-t-elle estimé.