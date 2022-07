Campagne présidentielle : Emmanuel Macron est le candidat qui a le plus dépensé, Jean Lassalle le moins

Le candidat qui a le moins dépensé est Jean Lassalle, qui s'est fait le porte-parole des territoires ruraux lors de la campagne électorale, avec à peine plus de 813.060 euros. Il est suivi de près par le NPA Philippe Poutou (819.686 euros), puis le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (871.410) et la LO Nathalie Arthaud (891.098 euros).

Le plafond des dépenses était établi cette année à 16.851.000 euros pour les candidats présents au premier tour, et 22.509.000 euros pour les candidats qualifiés pour le second tour. Les remboursements s'élèveront au maximum à 800.423 euros pour les candidats n'ayant pas atteint la barre des 5% ; 8.004.225 euros pour les autres candidats présents au premier tour ; 10.691.775 euros pour les candidats concourant au second tour.