Concert de casseroles : Sophia Chikirou (LFI) a-t-elle relayé une vidéo du confinement pour critiquer le gouvernement ?

Et pour cause, cette vidéo remonte bien à ce soir-là. Le tweet d’origine, publié par cette internaute proche de La France Insoumise, mentionne que la scène se déroule place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris. Contactée, l’auteure du tweet nous apprend que les images ont été filmées depuis l’immeuble d’en face, par l’une de ses amies. Cette dernière nous a partagé la vidéo originale, enregistrée sur son téléphone. Et les métadonnées du fichier nous apprennent que la scène a bien été tournée lundi 17 avril à 20h03, peu de temps après le début de la prise de parole d’Emmanuel Macron.