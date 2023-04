Paris : Pap Ndiaye chahuté pour son arrivée à la gare de Lyon

Plus tôt, son déplacement à Lyon avait été largement perturbé par des manifestants. Alors que qu'une centaine de personnes l'attendait en début d'après-midi à l'Inspe, Pap Ndiaye avait décalé sa visite. Notamment mobilisés par un appel sur les réseaux sociaux, les manifestants munis de casseroles, poêles, seaux, sifflets, mais aussi cornes de brume et fumigènes ont forcé une des entrées de l'institut en criant "nous aussi, on passera en force", en référence au 49.3. Les forces de l'ordre les ont repoussés en faisant notamment usage de gaz lacrymogènes pour répondre à quelques jets de projectiles.