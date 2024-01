"Réarmement démographique" : Emmanuel Macron annonce la création d'un grand plan contre l'infertilité

Emmanuel Macron a annoncé, mardi, deux mesures visant à relancer la natalité en France. L'une d'elles concerne la création d'un "grand plan" pour lutter contre le "fléau" de l'infertilité.

Relancer la natalité en France. Emmanuel Macron a annoncé, mardi 16 janvier, la création d'un "congé de naissance" de six mois pour remplacer le congé parental. "Après l'allongement du congé de paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance serait un élément utile dans une telle stratégie", a fait valoir le chef de l'État lors de sa grande conférence de presse.

Face à l'infertilité en hausse, "un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique", a par ailleurs annoncé Emmanuel Macron, évoquant un "tabou du siècle".

Ce plan national de lutte contre l'infertilité était attendu et prévu par la loi bioéthique de 2021. Dans le prolongement de la loi, le ministre de la Santé et le secrétaire d'Etat chargé de la famille de l'époque avaient missionné deux spécialistes pour "faire le point" sur les causes d'infertilité et proposer des mesures.

Aujourd’hui en France, comme dans la plupart des pays développés, un couple sur quatre en désir d’enfants ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois d’essai, délai correspondant à la définition de l’infertilité par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au cours des dernières décennies, la fréquence de l'infertilité masculine et féminine n’a cessé d’augmenter. Et quelque 3,3 millions de Français seraient aujourd'hui directement touchés.

Selon des données de l'Insee publiées mardi, le nombre de naissances a reculé de 6,6% en France en 2023, passant sous la barre symbolique des 700.000 pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.