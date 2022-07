Confusion sur Twitter : un faux compte du nouveau ministre de la Santé certifié par erreur

Même Twitter s'est fait avoir. Tout juste nommé ministre de la Santé et des Solidarités et encore inconnu du grand public, le médecin urgentiste François Braun s'est créé un compte officiel sur le réseau social. Cependant, c'est un autre qui a reçu par erreur la certification de la part du réseau social. Un utilisateur avait effectivement créé un faux profil appelé @fbraungov et s'est présenté comme le vrai Ministre de la Santé et de la Prévention, utilisant la même photo.