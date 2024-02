Congé maternité des élues : l'exécutif veut leur permettre de le prendre "sans perte d'indemnités"

La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure, s'est engagée à faire modifier la loi pour "permettre aux élus de prendre leur congé sans perte d'indemnités". Une réponse à la maire EELV de Poitiers, Léonore Moncond'huy, qui avait déploré la perte de revenus liée à la prise de son congé maternité obligatoire.

Aujourd'hui, une élue locale voit ses indemnités de fonction suspendues lorsqu'elle part en congé maternité. Une situation que déplorait la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, qui prendra cette pause obligatoire, du 15 mars au 15 mai. "Cette perte de revenus n'est pas totalement compensée", regrettait l'édile EELV auprès de La Nouvelle République. Elle revendiquait "le même droit que tout le monde" pour "profiter de cette période dans un cadre juridique sécurisant".

Son appel n'est pas resté lettre morte. Alors que le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, avait dénoncé une situation "scandaleuse", la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure, s'est dite favorable à une "évolution législative" pour "permettre aux élus de prendre leur congé sans perte d'indemnités", dans un courrier adressé à l'élue écologiste de Poitiers, daté du 23 février et transmis à l'AFP.

Une évolution législative est nécessaire Dominique Faure, ministre des Collectivités territoriales

À l'heure actuelle, les collectivités ne peuvent pas compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour des élus ayant cessé toute activité professionnelle afin d'exercer leur mandat, rappelle Dominique Faure dans sa lettre. "Une évolution législative, qui sera portée par le gouvernement dans le cadre des propositions de loi relatives au statut de l'élu qui seront soumises prochainement au Parlement, est donc nécessaire", écrit-elle. "Nous donnerons ainsi un signe clair de notre volonté de permettre aux élus de prendre leur congé sans perte d'indemnités."

Cette question devrait être abordée à l'occasion de prochains débats parlementaires plus larges autour de la création d'un statut des élus locaux plus attractif. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée par la députée Renaissance Violette Spillebout et le député communiste Sébastien Jumel. Un texte sénatorial visant, lui aussi, à "créer un statut de l'élu local" doit être débattu dans l'hémicycle de la chambre haute. Le président de la Commission des lois de l'Assemblée, Sacha Houlié, élu Renaissance de la Vienne, s'est engagé à déposer un amendement pour "corriger l'inégalité" mise au jour par la maire de Poitiers.