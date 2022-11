Congrès du PS : Olivier Faure affrontera deux candidats

Olivier Faure, qui défend le texte "Pour gagner", a lui plaidé pour la poursuite de la Nupes. "Comment on bâtit le rassemblement de la gauche et des écologiques si on décide de sortir du seul endroit où la gauche se parle ?", a-t-il demandé.

Pour lui, "la raison pour laquelle nous sommes mieux entendus, c'est que nous avons dit que nous appartenons à la gauche, indéfectiblement", mais "ça ne veut pas dire que nous partageons tout ce qui se dit à gauche", démentant avoir perdu la moindre autonomie depuis l'accord avec LFI.