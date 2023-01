Congrès PS : Olivier Faure en tête au premier tour devant Nicolas Mayer-Rossignol

"Merci aux milliers de militantes et militants socialistes qui ont fait le choix de me placer très largement en tête de ce vote de premier tour", s'est félicité le Premier secrétaire sortant sur Twitter dans la nuit. "Le débat stratégique a été tranché. Les militants ont clairement choisi l'union de la gauche et des écologistes. Le 19 janvier prochain, je serai le candidat du rassemblement des socialistes pour faire gagner la gauche."

Lors d'un point-presse, Nicolas Mayer-Rossignol a, de son côté, affirmé que la dynamique était en sa faveur et "l'espoir possible", car il n'y avait "pas eu de plébiscite pour Olivier Faure". Le maire de Rouen a répété qu'il était le seul qui pouvait rassembler l'ensemble des socialistes, dont la moitié n'ont, selon lui, pas voté au premier tour. Il espère notamment récupérer les voix des électeurs d'Hélène Geoffroy, très hostile à Olivier Faure. "À cette heure, la direction sortante n'est plus majoritaire", a-t-il insisté sur Twitter. "Notre ligne est la seule qui puisse rassembler tous les socialistes jeudi prochain."