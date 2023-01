Olivier Faure : il rêve de marcher dans les pas de Mitterrand, en a-t-il l'étoffe ?

Le camp de Nicolas Mayer-Rossignol plaide pour une solution plus centrale, et ne remet pas en cause la Nupes en tant que telle. Mais "quand on veut unir, on doit dire qui on est, ce qu'on pense, collectivement, sur des sujets comme la laïcité, les services publics, les inégalités territoriales. Nous devons avoir des exigences, et tirer les bonnes conclusions si nos divergences sont trop importantes", explique Michaël Delafosse. "Je peux entendre et comprendre l'accord électoral passé avec la Nupes, mais il a échoué. Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre et Olivier Faure doit passer la main."