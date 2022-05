Conseil des ministres dès lundi : le nouveau gouvernement veut aller vite pour mener à bien ses premiers chantiers

La semaine dernière sur France Inter, le chef des députés LaREM avait également estimé que deux chantiers seraient à ouvrir très rapidement : l'organisation territoriale de la santé, et l'organisation nationale de l'Education nationale et de sa déclinaison locale.

Devraient également très vite arriver sur la table du Conseil des ministres : la réforme des retraites, la croissance en berne, la gestion de la guerre en Ukraine et la planification écologique. Lundi à Matignon, Elisabeth Borne a appelé à "agir plus vite et plus fort" face "au défi climatique et écologique".