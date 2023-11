Conseil des ministres, QAG, signatures... L'emploi du temps de Dupond-Moretti aménagé pendant son procès

Jeudi dernier déjà, une source gouvernementale avait confirmé qu'Éric Dupond-Moretti pourra continuer à exercer sa fonction de ministre, malgré sa comparution devant la CJR. "La présence du garde des Sceaux à l'audience ne saurait être assimilée à un empêchement qui justifierait un décret d'intérim", disait cette dernière, interrogée par l'AFP. "Des mesures pratiques et classiques d'organisation du travail gouvernemental" seront prises "afin d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l’État tout en permettant au ministre de se concentrer sur sa défense", ajoutait-elle.

Les audiences du procès, prévues tous les jours de 9 heures du matin à la fin de la journée jusqu'au 17 novembre (à l'exception du lundi 13 novembre), tiendront le garde des Sceaux éloigné de son ministère. Or, plusieurs exercices imposés rythment la semaine d'un ministre. Il y a notamment les séances des Questions au gouvernement le mardi à l'Assemblée nationale et le mercredi au Sénat, mais aussi la présence en Conseil des ministres le mercredi matin, censée être obligatoire. Éric Dupond-Moretti sera excusé pour les Conseils des ministres des 8 et 15 novembre, a-t-on fait valoir au sein de l'exécutif. Au Parlement, en cas de question adressée au garde des Sceaux, un autre membre du gouvernement répondra à sa place. Aussi, des délégations de signature ont été organisées pour les documents que le ministre de la Justice ne pourrait pas parapher lui-même.