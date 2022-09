Conseil national de la refondation : pourquoi les élus locaux participeront finalement

Selon Carole Delga, Emmanuel Macron "nous a exprimé sa volonté d'avoir une nouvelle ère de dialogue avec les collectivités locales". "Nous partageons les urgences à agir contre les inégalités et le réchauffement climatique. Il faut donc avoir plus de pouvoir localement et le président a partagé ce constat", a ajouté la présidente de la région Occitanie. Par exemple, "nous avons convenu que l'on ait deux fois par an des rendez-vous de travail avec le président de la République pour faire en sorte que les réponses apportées à nos concitoyens soient plus rapides et plus adaptées", a-t-elle expliqué. La prochaine réunion entre Territoires unis, qui regroupe ces trois associations, et le chef de l'Etat, portera sur la décentralisation.

Le président de la République "nous a donné raison sur le constat de la crise civique" et "il a acté qu’il fallait une grande loi de décentralisation, qu’il fallait une stabilité financière, qu’on ne pouvait plus continuer à piller les communes, les collectivités territoriales", a indiqué David Lisnard ce mardi matin sur Europe 1. Le maire de Cannes a reconnu qu'"il y a eu hier des avancées prononcées, jamais jusqu’alors dites par le Président. (...) Maintenant on va saisir l’opportunité de faire valoir nos positions. Soit le président tient ses engagements et on aura fait progresser la modernisation des pouvoirs publics en France - la solution est dans la décentralisation et la débureaucratisation - soit il ne le fait pas et ce sera un casus belli".