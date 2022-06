Ce que l'on sait du "Conseil national de la refondation" que lancera Emmanuel Macron après les législatives

Le président précise qu'il y aura "une première séquence de plusieurs jours, puis des rendez-vous réguliers" et que la première portera sur le pouvoir d'achat, préoccupation numéro un des Français. "Puis, dès septembre, je souhaite que des discussions aient lieu sur le terrain, dans les 1 200 bassins de vie, auxquelles seront associées toutes les parties prenantes, pour la santé, par exemple, les médecins, les paramédicaux, les élus et nos associations de patients. On va se donner plusieurs mois pour identifier les besoins et bâtir des projets", a-t-il ajouté.

"L'idée est de rassembler toutes les forces vives de la nation et que chacun comprenne les contraintes des autres", souligne l'entourage du chef de l'État à TF1-LCI, ajoutant qu'il n'en sortira pas forcément un texte.