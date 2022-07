Climatisation, veille, lumière... Elisabeth Borne demande "l'exemplarité" à ses administrations

Des efforts demandés à tous. Dans une circulaire adressée à ses ministres, Elisabeth Borne a demandé aux administrations de faire preuve d'"exemplarité" en matière d'économies d'énergie, selon une information de l'AFP confirmée à LCI. L'objectif est double : "Réduire la consommation d'énergie et accélérer la sortie des énergies fossiles", liste la Première ministre, selon qui "ces mesures s’imposent, non seulement pour améliorer notre sobriété énergétique, mais également par souci d'exemplarité et d’acceptabilité des efforts qui sont demandés à la société dans son ensemble".