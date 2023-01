Consommation de cocaïne : Renaissance examinera lundi l'exclusion du député Emmanuel Pellerin

"Si les faits sont avérés, ils portent gravement atteinte à l’image du Parlement, mais aussi du parti dont il est adhérent". Loïc Signor, le porte-parole de Renaissance, n'a pas mâché ses mots ce mercredi 25 janvier à l'encontre du député de la majorité présidentielle, Emmanuel Pellerin. Ce dernier est accusé par Mediapart "d'avoir consommé et détenu des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne avant et après son élection à l’Assemblée en juin dernier". Selon la loi, l’usage de la cocaïne est en France un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

Ces faits "sont aussi contraires en tous points aux valeurs que défend Renaissance", a ajouté Loïc Signor avant d'assurer que le parti en tirera "toutes les conséquences lors du bureau exécutif qui se réunira ce lundi, et où Stéphane Séjourné proposera son exclusion immédiate".