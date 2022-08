Les municipalités aussi sont asphyxiées par la hausse du prix de l'énergie

Pour rentrer dans leur budget et réussir à payer leurs factures, les communes d’Eysines et de Rochefort vont principalement réduire leurs investissements et leurs dépenses courantes. "Nous devrons économiser sur le personnel et réduire le niveau de nos prestations", regrette Christine Bost. "C’est dommage, cela va entraîner une diminution du niveau de service public pour les citoyens." "Puisque nous n’avons pas d’argent magique et que les collectivités ont l’interdiction de s’endetter, nous allons rogner sur notre budget investissement", ajoute Jean-Hubert Lelièvre. "L’heure n’est pas aux projets, mais aux choix", ajoute-t-il, résigné.

Contrairement aux particuliers, les municipalités ne sont pas sujettes au bouclier tarifaire. À partir d’un certain niveau de budget et un certain nombre d’agents, elles sont soumises au prix du marché, qui en fin de semaine dernière a dépassé les 1000 euros le mégawattheure, contre 85 il y a un an.