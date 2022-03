Ce que proposent les candidats à la présidentielle pour contenir la hausse des prix du carburant

En effet, cette dernière se déclare en faveur d'une "baisse permanente de la TVA de 20 à 5,5%" sur le carburant, l'électricité et le gaz. Mais elle souhaite aussi aller plus loin et "propose de supprimer les augmentations qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018", a-t-elle déclaré ce mardi sur RMC, parlant de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). "Ça ferait baisser le litre de gazole de 44 centimes et d'essence de 34 centimes", a-t-elle estimé.

Sur BFMTV, l'autre candidat d'extrême droite Eric Zemmour s'est montré en faveur du blocage des prix comme mesure d'urgence, à 1,80 euro le litre, soit le prix de l'essence à la pompe avant l'intervention russe en Ukraine. En complément, dans son programme, il dit vouloir rendre obligatoire le remboursement par les entreprises de 50% des frais de carburant de leurs salariés pour leur trajet domicile-travail, dans la limite de 40 euros par mois et s'il n'existe pas d'alternative en transport en commun.