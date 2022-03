Seul "1 Français sur 5" peut-il se permettre de manger 5 fruits et légumes par jour ?

Pour autant, qu'en est-il de l'objectif de 5 fruits et légumes par jour et par personne en France ? En 2017, Les Échos rappelaient que cette préconisation remontait à 2001, via le Programme National Nutrition Santé (PNNS). Et qu'un constat d'échec s'imposait, puisque le Centre pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vies (Credoc), à travers une note, regrettait que seul 1 Français sur 4 observait une telle consommation.

Les éléments les plus récents remontent au début de l'année 2021. À l'époque, l'interprofession des fruits et légumes (Interfel), estimait à environ un tiers la proportion de Français mangeant cinq fruits et légumes par jour. Depuis 2010, une amélioration se ferait toutefois sentir, avec le seuil des 300 grammes par jour consommé en moyenne, soit l'équivalent de 3 portions sur 5. Encore insuffisant, donc. Adrien Quatennens, lorsqu'il évoque 1 Français sur 5 avec une consommation conforme aux recommandations, dresse un tableau légèrement plus sombre que la réalité.