Contre la réforme des retraites, des mairies ferment le 31 janvier, mais est-ce légal ?

Mais le soutien apporté ici est plus flou, prévient Jean-Paul Markus. Il n’est donc pas certain qu’un juge, s’il venait à être saisi en référé-suspension par le préfet par exemple, annule cette fermeture sur ce fondement. En effet, le maire décide de fermer en tant que responsable politique et n’est pas soumis au principe de neutralité. De plus, il faudrait prouver qu'un soutien financier a bien été apporté à des agents qui auraient fait grève. Or, à la différence des transports comme la RATP, les agents municipaux n’ont pas à déposer un préavis de grève 48 heures au préalable. Ils sont donc "indétectables" si la mairie est tout bonnement fermée.

Dans le cas de Paris, le soutien est encore moins clair puisque la municipalité a adressé une "large invitation au télétravail des agents non grévistes". Tout en précisant qu’Anne Hidalgo "soutient le mouvement mais ne demande pas aux agents de se mobiliser ou d’être en grève, puisque cela relève des organisations syndicales et de leur responsabilité".