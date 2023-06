Contre les discriminations, bientôt un service public du "testing" ?

Ce très proche d'Emmanuel Macron a précisé que "cette proposition de loi souhaite créer un dispositif avec un service public du test de discrimination qui permette de faire ce type de test". "Une personne qui s'estime discriminée doit pouvoir faire un test auprès de l'employeur dont elle pense qu'il l'a discriminée. Et une fois qu'elle a fait ce test et que ce test est conclusif, elle peut utiliser cela comme une preuve dans le cadre d'un recours juridictionnel devant la justice", a-t-il précisé, faisant également part de son souhait de rendre possible la mauvaise publicité de ces entreprises via du "name and shame".

Selon Le Parisien, qui a pu lire le texte, ce service serait "placé sous l’autorité du Premier ministre" et pris en charge par l’actuelle Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah). L'examen du texte est attendu à l’automne à l’Assemblée nationale, puis au Sénat avant la fin de l’année.