"Convois de la liberté" : Emmanuel Macron appelle "au plus grand calme"

Emmanuel Macron a appelé vendredi "au plus grand calme" dans un entretien à Ouest-France, alors que des convois de véhicules se dirigent vers Paris pour protester contre le pass vaccinal ou contre le gouvernement. Le chef de l'État dit "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.

"Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans. Cette fatigue s’exprime de plusieurs manières : par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d’autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l’entends et la respecte", a-t-il confié, estimant que "les revendications des uns et des autres sont toujours légitimes." Le chef de l'État a toutefois estimé que la France a "besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective".