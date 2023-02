Bientôt, un statut pour encadrer les influenceurs ?

Les socialistes se félicitent que ce texte soit le premier sur le sujet débattu au Parlement. Un autre sera bientôt examiné, au mois de mars : une proposition de loi transpartisane défendue par Arthur Delaporte (PS) et un député de la majorité. Elle reprendra ce texte et l'élargira à d'autres problématiques (statut des agences, responsabilité des plateformes…).

La niche socialiste contient neuf textes, parmi lesquels la mise en place du repas à 1 euro pour tous les étudiants et non les seuls boursiers ou la suspension et le retrait de l'autorité parentale des personnes poursuivies pour tous crimes et violences sexuelles contre son enfant.