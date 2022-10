Quels sont les pouvoirs de la mission d'information parlementaire qui auditionne Edouard Philippe mercredi ?

La situation est insolite : en pleine pandémie sur le territoire français, alors que l'exécutif est toujours à la manœuvre pour tenter de limiter l'impact du Covid-19 sur la population, il va d'ores et déjà devoir s'expliquer sur ses choix et ses éventuels manquements. Quand, en général, les missions parlementaires se penchent a posteriori sur les événements, celle qui est lancée mercredi après-midi interrogera les responsables politiques sur des événements en cours et des choix dont le résultat n'est pas encore connu.

"Le gouvernement pense que, vu l'état de méfiance dans l'opinion, il faut saisir toutes les occasions d'explication pour dissiper les malentendus. Ce n'est pas le moment, mais la situation est comme cela", analysait ainsi Jean-Michel Apathie sur LCI.

Le format retenu le 17 mars dernier par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale est celui d'une "mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-Covid-19". Elle représente l'ensemble des groupes politiques et des commissions permanentes et se réunira en principe une fois par semaine, le mercredi après-midi, par visioconférence retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Mercredi, seuls le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran devraient être physiquement présents dans la salle.