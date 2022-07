François Braun, un ministre de la Santé inflexible face au Covid ?

Autre sujet sur lequel le ministre de la Santé ne fera pas de concessions : la réintégration des soignants non-vaccinés. Toujours lors de son audition à l’Assemblée nationale mardi 5 juillet, il a assuré que la réintégration des soignants non-vaccinés contre le Covid "n’est pas d’actualité". "La dernière enquête conduite auprès des ARS, des établissements sanitaires et médico-sociaux fait apparaître une proportion très faible d’agents suspendus, de 0,53%", soit "un peu moins de 12.000 personnes".

Alors que l'opposition comme LFI et LR réclament une amnistie pour ces soignants, le ministre de la Santé a jugé trop important "le bénéfice à faire revenir 0,53% de soignants par rapport au risque qu’ils contaminent plus de personnes, en n’étant pas vaccinés. Nous ne sommes pas sortis de cette pandémie de Covid. Bien entendu, dès que les scientifiques nous dirons ‘il n’y a plus de risque’ ce sera remis sur la table", a-t-il assuré.

Souvent consulté par Emmanuel Macron au début de la crise sanitaire en 2020 en tant que président de l'association Samu-Urgences France, François Braun a également eu l'occasion d'exprimer sa vision des choses à plusieurs reprises, et de critiquer l'action du gouvernement. En janvier 2021, il craignait l’arrivée d’une troisième vague et tançait la campagne vaccinale du gouvernement. "On va dans le mur. Je donne un billet qu’une personne qui n’a pas pu se faire vacciner dans un mois et chope le Covid portera plainte. On a jeté les vaccins au milieu de la foule et servez-vous ! Je crains dans les semaines qui viennent, en tous cas dans les dix jours, des émeutes dans les centres de vaccinations", déclarait-il auprès de l'AFP.