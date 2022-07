Corse : contre la criminalité organisée, Gérald Darmanin annonce un renforcement des moyens judiciaires

Il ne faut pas que la Corse devienne "la plaque tournante de la drogue en Méditerranée", estime le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ce vendredi 22 juillet, à Bastia, il annonce "le renforcement des moyens judiciaires" contre la criminalité organisée dans l’île de Beauté. La Corse n’est pas la seule concernée par ces futures mesures, que le ministre compte bien dupliquer à Marseille et à Paris, après en avoir discuté avec les procureurs généraux, les policiers et les gendarmes de ces villes.

Interrogé sur l'utilisation du mot mafia pour décrire la situation en Corse, le ministre a répondu : "Je parle français et en français, mafia ça veut dire criminalité organisée". Et "notre main ne tremblera pas si nous devions trouver des agents publics qui (...) informent des personnes qui seraient mal intentionnées avec l'intérêt général et l'argent public", a-t-il poursuivi.