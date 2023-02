Corse : Emmanuel Macron n'a "pas de tabou" sur l'avenir institutionnel de l'île

Le cycle de discussions initié par Gérald Darmanin avait été lancé en juillet 2022 après le meurtre en prison d'Yvan Colonna par un de ses co-détenus. Mais les discussions devaient s'étaler sur un an à raison d'une réunion à Paris toutes les six semaines. Or, elles ont connu un coup d'arrêt après un nouveau refus de la justice d'octroyer une semi-liberté à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les deux derniers membres du commando encore en prison, libérables depuis 2017.

En octobre et décembre, le ministre de l'Intérieur avait dû reporter à deux reprises un déplacement vers l'île, du fait d'un climat "pas favorable" en raison des vives tensions autour de la question des prisonniers. Mais le 31 janvier, la justice avait finalement prononcé une mesure de semi-liberté pour Pierre Alessandri et fait de même ce jeudi 23 février pour Alain Ferrandi, ouvrant ainsi la voie à une reprise des discussions.