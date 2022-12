Des élus de gauche demandent à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar pour la demi-finale des Bleus

Le président de la République et son gouvernement considèrent qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Alors ce mercredi, comme il l'avait annoncé, Emmanuel Macron se rendra au Qatar pour assister à la demi-finale de l'équipe de France face au Maroc. Mais une partie de la classe politique, celle qui appelle au boycott de la Coupe du monde de football, l'enjoint de ne pas se rendre à Doha. L'engagement du chef de l'État fait polémique en raison des critiques sur les conditions de vie des travailleurs migrants, l'impact sur l'environnement des stades climatisés et la place des femmes et minorités au Qatar.