Coupe du Monde 2023, JO 2024 : Darmanin pointe les drones comme la "principale menace terroriste"

Et le ministre de détailler le dispositif mis en place par la France, lors de ce Mondial : "on a (à Doha) 225 policiers, gendarmes et démineurs qui sont là pour aider la sécurisation des supporters français qui seront jusqu'à 20.000".

Sans comparer une Coupe du monde de football ou de rugby et des Jeux olympiques, le ministre a évoqué "des choses qui peuvent évidemment nous inspirer". "C'est de l'intelligence et de l'expérience à connaître pour demain, pour la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Il y a à apprendre des compétitions précédentes, c'est aussi la dernière grande compétition avant nos propres compétitions organisées en France", a-t-il dit.

La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, qui se déroulera sur la Seine avec 600.000 spectateurs attendus, est un gros sujet de préoccupation pour les autorités françaises. Le 26 juillet 2024, 35.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'événement.