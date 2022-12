Coups de feu mortels à Paris : la classe politique rend hommage aux victimes et aux forces de l'ordre

"Merci aux forces de l’ordre pour leur intervention décisive ce matin lors de la terrible attaque dans le 10e. Pensées émues aux victimes et à leurs familles. Nous sommes à leurs côtés", a tweeté l'édile de Paris Anne Hidalgo (PS), annonçant l'ouverture d'une cellule psychologique à la mairie d'arrondissement. "J’adresse toutes mes condoléances et ma solidarité aux proches des victimes et à la communauté kurde durement touchée", a également indiqué la maire du 10e, Alexandra Cordebard.

La maire du 7e arrondissement Rachida Dati (LR) a adressé sa "compassion la plus sincère aux victimes de la terrible fusillade survenue ce matin rue d’Enghien. (...) Je salue la rapidité et l’efficacité des forces de l’ordre, sans lesquelles le bilan aurait pu être bien plus lourd". "Mes pensées les plus chaleureuses vont aux victimes et à leurs familles. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux forces de l’ordre qui ont rapidement interpellé l’auteur des faits. Toute la lumière doit être faite", a abondé la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (LR).