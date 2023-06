Courriels antisémites et homophobes : des députés Renaissance déposent plainte

"Rétablir la domination de la race blanche en Europe". C'est l'objectif des auteurs de courriels, adressés à 14 députés Renaissance. "Choqués" par ces missives racistes et homophobes, ces derniers ont décidé de porter plainte.

Les élus ont reçu lundi et mardi sur leurs adresses mail de l'Assemblée nationale deux courriels accompagnés de "tracts antisémites, racistes, homophobes", a précisé le député de Moselle Ludovic Mendes, qui a déposé la plainte. Les tracts contenaient un lien renvoyant vers un site internet "encourageant des actions de violences ultimes à caractère racistes, antisémites et homophobes", avec "plusieurs références explicites au régime nazi et au négationnisme de la Shoah, ainsi qu'un retour au national-socialisme", a-t-il poursuivi.