Présidentielle : un courrier prouve-t-il des "pressions" des Républicains sur des élus prêts à parrainer Zemmour ?

Cependant, et contrairement à ce que laissent penser les internautes, rien ne laisse croire dans ce courrier qu'il s'agit d'une sanction prise à cause d'un parrainage donné au candidat. Et en allant un peu plus loin, on découvre que ce courrier n'a aucun lien avec la course aux signatures nécessaires pour se présenter. De fait, Clément B. n'est pas élu sous l'étiquette Les Républicains. Il n'est pas maire non plus. Sur le site du Conseil constitutionnel, on ne retrouve d'ailleurs pas la trace de son prétendu "parrainage" apporté à Eric Zemmour. Interrogé, le parti Les Républicains nous confirme que le jeune homme n'a "aucune qualité d'élu lui permettant de parrainer un candidat à l'élection présidentielle".