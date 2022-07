Projet loi sanitaire : un article clé rejeté par l'opposition, premier revers pour Elisabeth Borne

Le projet de loi entérine l’expiration au 1er août du cadre "exorbitant du droit commun" de l’état d’urgence et du régime de gestion de la crise mis en place fin mai 2021. En résumé, c’est "l’extinction du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire" et du "pass sanitaire et vaccinal dans la vie quotidienne des Français", a traduit François Braun, le ministre de la Santé.