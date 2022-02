Fin du masque en intérieur et allégement du pass vaccinal envisagés "à la mi-mars", selon Véran

"Nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal, peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures, pour la fin mars, début avril", a-t-il poursuivi tandis que "nous pourrons enlever les masques pour les adultes et pour les enfants, pour tout ou partie des lieux fermés, y compris sans pass".

"On sera toujours attaqués" sur le calendrier, a-t-il commenté, assurant que "la stratégie d'allègements progressifs proportionnée à la charge virale était la bonne". Le Covid-19 "n'est pas derrière nous, mais ça s'améliore nettement partout (...), donc c'est une nouvelle rassurante", s'est félicité le ministre, rappelant toutefois qu'"il y a encore beaucoup de malades à l'hôpital, en réanimation et encore beaucoup trop de morts au quotidien". Selon lui, "si on continue sur cette dynamique-là, on pourra sortir totalement de la vague d'ici à quelques semaines". Quant à la possibilité d'une vague estivale, "on ne peut pas l'exclure", a-t-il admis se disant toutefois "rassuré" sur le fait qu'"on devrait vivre avec plus de tranquillité au moins au cours des prochains mois".