La nouvelle Assemblée examine son premier texte de loi, pour l'instauration d'un pass sanitaire aux frontières

Mais les parlementaires RN ou certains élus Nupes contestent l'ensemble du projet de loi et entendent faire le procès de la politique sanitaire menée. À l'extrême droite, Julie Lechanteux avait réclamé en commission des "preuves" de l'efficacité du pass sanitaire et lancé que le "vaccin ne fonctionne pas" face aux nouveaux variants, s'attirant les foudres de la majorité. Chez LFI, on dénonce des "manques coupables" sur la "gratuité" des tests ou les purificateurs d'air pour les écoles. Le fait d'imposer un pass pour les trajets entre métropole et territoires ultramarins sera également discuté par ces oppositions.

Les principales mesures actuelles de restrictions sanitaires (possible déclenchement du pass vaccinal, de jauges...) prennent quant à elles fin ce 31 juillet.