Covid-19 : le Conseil scientifique sera remplacé par "une structure plus pérenne"

La nouvelle structure, dont la composition et les missions seraient "définies par décret", rendrait périodiquement des avis sur la situation sanitaire et les connaissances scientifiques qui s'y rapportent", selon le projet de texte provisoire que nous avons pu consulter. Comme l'actuel Conseil scientifique, il pourrait également "formuler des recommandations".

Ce comité serait toutefois "une structure plus pérenne d'anticipation des crises", avec "une veille plus pérenne et plus large que le Covid", a détaillé samedi à LCI une source au ministère de la Santé.

Ce projet, qui peut être "amené à évoluer" au fil des discussions, s'inscrit dans l'avant-projet de loi prévoyant le maintien de certains outils de gestion de la crise sanitaire, comme le passe sanitaire aux frontières du pays cet été ou encore le fichier Si-Dep.