Covid-19 : le gouvernement rejette la réintégration des soignants non-vaccinés réclamée par le RN et LFI

L'examen du projet de loi de sécurité sanitaire est houleux. Les discussions autour de ce texte qui doit permettre de continuer à collecter des données de santé sur les tests de dépistage et la vaccination et autoriser un possible pass sanitaire aux frontières ont débuté lundi soir au palais Bourbon. Si les débats ont été houleux sur plusieurs points, La France insoumise et le Rassemblement national en ont profité pour réclamer de nouveau la réintégration des soignants non-vaccinés. Une marotte des deux partis, opposés depuis toujours au pass vaccinal, dont il n'est pourtant pas question dans ce projet de loi.